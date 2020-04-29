Мозырский НПЗ в мае из-за планового ремонта сократит переработку

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в мае из-за плановых ремонтных работ сократит переработку на 500 тысяч тонн. Об этом заявил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

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«В мае на Мозырском НПЗ пройдут плановые ремонтные мероприятия, они не сопряжены с остановкой завода. В планах по итогам месяца — переработка на этом заводе более 0,5 млн тонн нефти», — цитирует пресс-секретаря концерна БЕЛТА.

При этом в апреле предприятие переработало порядка 1 млн тонн нефти. Тищенко отметил, что сложившаяся ситуация на нефтяном рынке позволяет провести ремонт менее затратно.

«Нафтан» в свою очередь в мае мае будет работать в штатном режиме, так как у этого НПЗ другой график ремонтных работ.

Ранее представитель «Белнефтехима» рассказал, что Беларусь в мае должна получить порядка 1,1 млн тонн нефти из России, а также купила первую партию нефти у саудовской национальной компании Saudi Aramco.