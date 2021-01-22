Мозырский НПЗ получил первый транш компенсации в 14 миллионов долларов за грязную нефть из России

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БЕЛТА

, – сообщили на предприятии.Общая сумма компенсации должна составить около $ 60 млн.Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода – Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" – вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.В феврале 2020 года Беларусь подписала протокол с Россией о компенсации за грязную нефть. Тогда "Белнефтехим" рассчитывал на компенсацию из расчета $ 15 за баррель, или более $ 61 млн за переработку 563 тыс. т грязной нефти на Мозырском НПЗ.