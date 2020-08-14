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Мозырский НПЗ наладил поставки битума в Польшу и Великобританию

ОАО "Мозырский НПЗ" наладил поставки битума в Польшу и Великобританию, рассказали БЕЛТА на предприятии.

На предприятии наращивают объемы производства и экспорта. По итогам июля на заводе в 1,3 раза вырос объем выпуска битума. Произведено 83 тыс. т нефтепродукта – это рекордный показатель. Такого результата удалось достичь даже несмотря на то, что первом квартале пришлось работать в условиях ограниченной поставки сырья.

В 2019 году за рубеж реализовано 518 тыс. т битума. Список традиционных рынков сбыта в прошлом году дополнил Камерун. В этом году наряду с традиционными направлениями партии полесского битума отгружены в Польшу и Великобританию. Повысился спрос на мозырский битум в Украине, где на дорожное строительство направлены значительные средства.

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