Можно ли вакцинироваться от коронавируса людям с аутоиммунными заболеваниями? Отвечает врач

Врач отметила, что люди с аутоиммунными заболеваниями нуждаются в защите от коронавируса даже больше, чем здоровые, поэтому прививка для них обязательна.обратила внимание Светлана Якубовская.Медик также уточнила, что перед вакцинацией от COVID-19 нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Он определит, есть ли у пациента противопоказания, все ли у него в порядке с анализами и можно ли делать прививку от коронавирусной инфекции.