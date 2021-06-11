Аутоиммунный тиреоидит и аутоиммунное поражение суставов не являются противопоказанием для вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
Врач отметила, что люди с аутоиммунными заболеваниями нуждаются в защите от коронавируса даже больше, чем здоровые, поэтому прививка для них обязательна.
– Если у вас диагностирован аутоиммунный тиреоидит или аутоиммунное поражение суставов, вы находитесь в зоне риска. Поэтому, наоборот, должны защищаться от всевозможных внешних неблагоприятных факторов, в том числе и от коронавирусной инфекции, – обратила внимание Светлана Якубовская.
Медик также уточнила, что перед вакцинацией от COVID-19 нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Он определит, есть ли у пациента противопоказания, все ли у него в порядке с анализами и можно ли делать прививку от коронавирусной инфекции.
Опубликовано:
1318
Можно ли вакцинироваться от коронавируса людям с аутоиммунными заболеваниями? Отвечает врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter