Можно ли похудеть с помощью активированного угля – отвечает диетолог

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-диетолог Светлана Кашицкая рассказала об опасности похудения с помощью активированного угля.
– Активированный уголь не способен помочь похудеть, поскольку не может забрать жир из организма. Это сильнейший абсорбент, поэтому он не избирателен в действии и всасывает в себя все: и вредное, и полезное. В результате нарушаются процессы пищеварения, происходит плохое усвоение еды, – предупредила диетолог.
При длительном приеме активированного угля из организма, по словам врача, начнут уходить витамины, из-за чего при переработке пищи будет возникать все больше и больше ферментов.
– А это значит, что работа внутренних органов будет перегружена. Все это в конечном счете приведет к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, – обратила внимание Светлана Кашицкая.
Диетолог также добавила, что принимать вместе с активированным углем другие лекарственные препараты и биологически активные добавки нельзя, поскольку в данной ситуации они будут неэффективны.
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