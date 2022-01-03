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Можно ли похудеть с помощью активированного угля – отвечает диетолог

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-диетолог Светлана Кашицкая рассказала об опасности похудения с помощью активированного угля.


 Активированный уголь не способен помочь похудеть, поскольку не может забрать жир из организма. Это сильнейший абсорбент, поэтому он не избирателен в действии и всасывает в себя все: и вредное, и полезное. В результате нарушаются процессы пищеварения, происходит плохое усвоение еды, – предупредила диетолог.

При длительном приеме активированного угля из организма, по словам врача, начнут уходить витамины, из-за чего при переработке пищи будет возникать все больше и больше ферментов.

– А это значит, что работа внутренних органов будет перегружена. Все это в конечном счете приведет к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, – обратила внимание Светлана Кашицкая.

Диетолог также добавила, что принимать вместе с активированным углем другие лекарственные препараты и биологически активные добавки нельзя, поскольку в данной ситуации они будут неэффективны.

Фото: pixabay.com
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