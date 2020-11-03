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  2. "Может, я немного перегрелся" – обвиняемый по делу об осквернении обелиска "Минск – город-герой" и хулиганстве

"Может, я немного перегрелся" – обвиняемый по делу об осквернении обелиска "Минск – город-герой" и хулиганстве

В Минске начался суд по уголовному делу о хулиганстве и умышленном повреждении особо ценных историко-культурных ценностей. Речь идет об инциденте 14 августа, когда 20-летний минчанин разрисовал белой краской обелиск "Минск – город-герой".


Андрею Корешникову через несколько дней исполнится 21 год. Родился и живет в Минске, в одном из домов по проспекту Независимости. Раньше к уголовной ответственности не привлекался.

По этому делу провел в СИЗО несколько дней. Сейчас он под личным поручительством. В хулиганстве, говорит молодой человек, вину свою он признает. Не признает виновность по второй статье, так как не знал, что обелиск, который он решил осквернить, является историко-культурной ценностью, имеет национальное значение, дорог белорусскому народу.


Корешников рассказал суду, что 12 августа, за два дня до событий, он купил в торговом центре  6 баллончиков с краской. Зачем так много? Брал с запасом, чтобы, если не хватит, снова в магазин не бежать. 14 августа взял с собой два баллончика. Говорит, что просто гулял и в какой-то момент увидел обелиск "Минск – город-герой":

   – О стеле я слышал. Знал, что есть такая стела. Но что означает этот обелиск, не знал.

Пошел, дескать, к нему исключительно из любопытства. Хотел посмотреть, что там:

– Потом я увидел эту статую, там женская фигура. Не могу точно объяснить, о чем я думал. Я начал рисовать белую линию вокруг статуи. Под линией начал рисовать круг... Может, я немного перегрелся, не могу объяснить, что на меня нашло.


Круг с линией этот деятель нанес на лицевую поверхность обобщенного образа Родины-матери. Смысла особого в рисунок, говорит, не вкладывал, просто рисовал что-то простое. Потом, мол, понял, что делает что-то не то, сложил вещи и ушел. 

Что ж не стал смывать, если понял? Нужных средств, говорит, для этого не было. А вскоре вредителя задержали.

Во время предварительного расследования этот человек говорил совсем другое. Признался, что краску как раз покупал именно для того, чтобы разрисовать какой-нибудь памятник в общественном месте. Стела, по его мнению, подошла идеально.

– Я нервничал, – робко оправдывался в суде фигурант. – Наверное, тогда меня неправильно поняли.

Да, прежде свою вину он признавал в полном объеме. Уверял: понимал, что делает и что оскверняет. Говорил, что раскаивается. Любопытно, чем этот молодой человек занимается по жизни в свободное от вандализма время? Из университета  отчислился еще в прошлом году. Не работает. Занимается "собственными проектами и частными исследованиями". Деньги, говорит, у него есть, так как живет с родителями. Ну и что-то где-то зарабатывает сам.

(Обновляется)
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Фото: Александр КУШНЕР
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