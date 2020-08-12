«Может, славы какой-то хотел». Один из организаторов беспорядков рассказал о мотивах. Но делал это за деньги

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По его словам, в Минск он попал в 2015 году после отчисления из Белорусско-Российского университета в Могилеве, потому что искал работу. Судим по статье 205 Уголовного кодекса (кража). Первая судимость появилась в 2017 или 2016 году.Четко объяснить мотивы своих действий молодой человек не смог: