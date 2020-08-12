«Может, славы какой-то хотел». Один из организаторов беспорядков рассказал о мотивах. Но делал это за деньги

Ранее судимый 24-летний белорус из Кричева рассказал о том, что подтолкнуло его к участию в беспорядках.
По его словам, в Минск он попал в 2015 году после отчисления из Белорусско-Российского университета в Могилеве, потому что искал работу. Судим по статье 205 Уголовного кодекса (кража). Первая судимость появилась в 2017 или 2016 году.
– Имел столкновения с сотрудниками милиции на станциях метро «Спортивная» и «Пушкинская». Видел, как люди бросали коктейли Молотова и делали баррикады. На следующий день начал активно общаться в чатах. Вышел на связь с человеком, который, скорее всего, является координатором анархического движения в Беларуси или России. Начал спрашивать об идеологии и так далее... Рассказал, что я – координатор. Отправил видеозапись, предоставил все свои паспортные данные. Мне перевели 500 рублей. Пытался купить противогаз, обзванивал магазины, которые находил в интернете, но они работали только по безналичному расчету. Колени решил защитить, потому что принимал активное участие в протестах, всегда находился в первых рядах, боялся травм ног. Ключ брал с собой, чтобы была возможность защищаться от сотрудников ОМОН и вступать с ними в драки. Гвозди брал для того, чтобы разбрасывать их под автомобили. Но так этим и не воспользовался, не успел. Девятого августа принимал активное участие и координировал людей. В Telegram пишется объявление, что люди должны собираться либо у близлежащих станций метро, либо на главных проспектах. Станции метро «Михалово» и «Петровщина» – ближайшие к моему дому. Вывел толпу людей на дорогу, останавливал машины. В центре толпы создал отверстие, чтобы авто могли проезжать. Ходил по рядам машин, хлопал людям по рукам в знак поддержки и солидарности. Когда толпа зашла на тротуар, мы двинулись дальше. Записал видеообращение о том, что я главный координатор и что площадь оцеплена, стягиваются силовики, тянется колючая проволока. Мне поверили и перевели 15 000 российских рублей. Сказали, что после того как все закончится, фотографировать.
Четко объяснить мотивы своих действий молодой человек не смог:
– Не знаю. Может, славы какой-то хотел, может, помочь кому-то. Я уже сам не знаю, из-за дурости какой-то непонятной, жажды славы, эгоизма. Хотя все отговаривали. Мать, отец говорили: «Не вздумай идти. Тебе что, больше всех надо?»
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«Может, славы какой-то хотел». Один из организаторов беспорядков рассказал о мотивах. Но делал это за деньги
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