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  2. Может ли аллергия возникнуть во взрослом возрасте? Отвечает иммунолог

Может ли аллергия возникнуть во взрослом возрасте? Отвечает иммунолог

Аллергия может возникнуть в любом возрасте, сообщил в эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.


– Аллергические реакции – предрасположенность, чаще всего генетически детерминированная. Поэтому возникнуть проявления реакции могут в любом возрасте. Единственное, если они появились в школьное время, то аллергия, скорее всего, сохранится в течение всей жизни, – обратил внимание иммунолог.

По словам врача, в старости аллергические проявления уменьшаются, поскольку снижается активность клеток.

– Поэтому не удивляйтесь, если в детстве аллергии не было, а во взрослом возрасте проявилась, – сказал доктор медицинских наук.

– Лично у меня аллергия на кошек и поллиноз на березу начались в 27 лет, – заключил он.

Врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" ранее сообщала, что аллергическую реакцию можно перепутать с атопическим дерматитом, поскольку при одной и той же проблеме характерен зуд кожи. По словам специалиста, типичными симптомами атопического дерматита являются сухость кожи, шелушение и зуд, а аллергической реакции – зуд, насморк и покраснение глаз.

Фото: pixabay.com
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