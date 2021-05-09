«Мой отец прошел войну, поэтому 9 Мая для моей семьи важнее, чем Новый год и 8 Марта». В столице продолжается празднование Дня Победы

В Парке Победы сейчас праздничное настроение создает заслуженный коллектив Республики Беларусь Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил. Со сцены звучат композиции, строки которых отзываются абсолютно в каждом сердце. Практически каждый зритель на площадке подпевает, а выступление артистов собрало их немало.







Минчанка Наталья Рышкова отмечает каждый праздник Великой Победы без исключения. Для ее семьи это главный день в календаре – ведь ее отец прошел войну и дошел до Калининграда.

– Папа для моей семьи – настоящий герой, его уже нет в живых, но его подвиг и подвиг народа жив в наших сердцах. Я знаю буквально каждую песню, обожаю их с детства. Уж поверьте, Новый год и 8 Марта не так жду, как каждый год 9 Мая, – говорит Наталья Афанасьевна.





А у Светланы Константиновны с войны не вернулись трое дядей, прошел войну и отец мужа.

– Война – очень страшная вещь, я это понимаю по судьбе моих родных. Поэтому наше поколение должно чтить мирное небо над головой и помнить, что его очень легко потерять, – рассказала женщина.









krush@sb.by