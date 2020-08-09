Мотульский: счастливы те народы, которые берегут свое историческое, культурное наследие и понимают, что счастья на блюдечке никто не даст

«Вот порой молодежь говорит: мол, хотим жить как в Литве. Но давайте сперва разберемся, а как на самом деле в Литве и почему? Ведь судить надо не по туристическим поездкам, шоп-турам и прочему. Знаете, Голливуд ведь тоже не Америка. Там нужно долгое время пожить, поработать. И жизнь тогда не покажется медом», - сказал в общении с журналистом Генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

- Ко многим ценностям в Беларуси мы настолько привыкли, что не замечаем их. Не замечаем бесплатного образования, медицины и т.д., - отметил Мотульский. - А ведь за рубежом люди с 16 лет думают, какую страховку выбрать, какой пенсионным полис оформить?.. Нет медполиса – нет медобслуживания. У нас в стране иначе. Или давайте, как в других демократических странах, введем платные учебники в школе... Сразу образуются очереди за бесплатными ресурсами. Или швейцарцы, которых тоже нередко приводят в пример. Для того, чтобы жить как в Швейцарии, нужно работать как в Швейцарии и налоги такие же платить, и меть такую же историю. Независимая Беларусь – молодое государство. Нам нужно сохранить свое духовное богатство и накопить материальное, и будет у нас лучше, чем у других.

В принципе, не корректно сравнивать Беларусь и ту же Литву, у каждой страны своя история, наследие и свой путь развития. Каждый народ живет по-своему. Однако счастливы те народы, которые понимают, что счастья на блюдечке с голубой каемочкой никто не даст. Нужно самим к этому идти, беречь свое культурное, историческое наследие, а также трудиться.

Что до молодежи, то она у нас хорошая. Она видит жизнь по-своему и хочет строить будущее по-своему. У нет опыта плохого, и это хорошо. Ребенку сколько не говори, чтоб не трогал горячую сковородку, он этого не поймет, пока не обожжет пальцы. Нам надо не дать нашим детям обжечься. Да им нужно дать возможность пробовать жизнь, возможность рулить, но их надо воспитывать на традициях, на изучении истории нашей страны. Ведь в истории все было. И первые воспитатели - это родители. От них зависит, что будет ценно для детей. Так формируется основной фундамент ценностей. Надо не перевоспитывать, а воспитывать. Много внимания надо уделять неформальному общению в семье, окружении. А школа это продолжит. Не надо перекладывать воспитание детей на государство. И все будет в порядке.