6 июля в райцентре произошло ДТП: пострадал ребенок. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.
Авария в Ивацевичах случилась 6 июля в 19:26 на перекрестке улицы Клютко с переулком Юбилейный. Предварительно установлено, что 23-летний житель Ивацевичского района на мотоцикле "Сузуки" при обгоне столкнулся с попутным автомобилем "Форд Галакси". В итоге мотоциклист, оказавшись за пределами проезжей части, совершил наезд на пятилетнюю девочку. Пострадавшая с травмами была доставлена в медучреждение.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Мотоциклист сбил пятилетнюю девочку в Ивацевичах
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