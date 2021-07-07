Мотоциклист сбил пятилетнюю девочку в Ивацевичах

Авария в Ивацевичах случилась 6 июля в 19:26 на перекрестке улицы Клютко с переулком Юбилейный. Предварительно установлено, что 23-летний житель Ивацевичского района на мотоцикле "Сузуки" при обгоне столкнулся с попутным автомобилем "Форд Галакси". В итоге мотоциклист, оказавшись за пределами проезжей части, совершил наезд на пятилетнюю девочку. Пострадавшая с травмами была доставлена в медучреждение.Устанавливаются все обстоятельства происшествия.Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома