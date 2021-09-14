Мотоцикл и две машины попали в аварию на МКАД: пострадали несколько человек

Двигаясь по Минской кольцевой автодороге со стороны ул. Ауэзова в направлении ул. Промышленной, водитель автомобиля BMW при перестроении из второй полосы движения в третью, не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся попутно мотоциклом Honda. Байк опрокинулся на бок и, преодолев небольшое расстояние, остановился. Затем в него врезалась следовавшая позади легковушка Volvo. Ее водителя и пассажира, а также мотоциклиста с телесными повреждениями госпитализировали.По данному факту проводится проверка.