Мотоцикл и автомобиль столкнулись в Минске

Авария произошла на пересечении улиц Куйбышева и Киселева, рассказали в ГАИ Минска.

Мотоцикл врезался в автомобиль на пересечении улиц Куйбышева и Киселева в столице.

– Водитель «Лады» двигался по улице Куйбышева и на перекрестке с улицей Киселева при повороте налево не уступил дорогу водителю мотоцикла «Хонда», – рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Татьяны Ященко.

В итоге в ДТП никто не пострадал, но и мотоцикл, и машина получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

В ГАИ также напомнили, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.