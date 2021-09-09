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Motorola показала смартфон, способный заменить компьютер

Американская компания Motorola анонсировала выпуск смартфона Edge 20 Pro, который станет флагманом бренда. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

Модель имеет 6,7-дюймовый экран OLED разрешением FHD+ и частотой обновления изображения 144 Гц. В нее также встроена однокристальная система Qualcomm Snapdragon 870 5G. 

Смартфон получил продвинутый набор камер. Основной сенсор с разрешением 108 Мп имеет оптический формат 1/1,5 дюйма с технологией Ultrapixel, которая объединяет девять пикселей в один большой. Впервые на устройстве Motorola использован перископный модуль – это 8-мегапиксельный датчик с пятикратным оптическим зумом. Наконец, третий сенсор – это сверхширокоугольная камера с разрешением 16 Мп, способная также снимать и макро.

Режим Ready For не предполагает какого-то специального ПО: подключение к внешнему монитору или ноутбуку максимально упрощено и сводится к беспроводной сети либо кабелю USB-C 3.1. Смартфон предлагает рабочую среду, которая разворачивается на большом экране; режим телевизора – потоковая передача видео; игровой режим с поддержкой контроллеров; режим веб-камеры.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Компания не стала экономить на блоке питания, он идет в комплекте поставки.
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