Москвичка получила серьезные ожоги при готовке яиц в микроволновке

Жительница Москвы серьезно пострадала при варке яиц в микроволновке.





Как рассказали в московском департаменте здравоохранения, женщина сварила в микроволновке яйца, но при попытке достать их яйца взорвались у нее в руках. Кипяток и горячие осколки скорлупы попали женщине на лицо, руки и шею, к счастью, она успела закрыть глаза.

Пострадавшая была доставлена в ожоговый центр больницы имени Иноземцева с ожогами лица, шеи, рук 1—2—3 степени (6% поверхности тела), сообщает агентство "Москва".

Хирурги в течение трех недель восстанавливали кожные покровы пациентки, использовали современные технологии и препараты для лечения ран и профилактики рубцовых последствий, применяли раневые покрытия и синтетические эквиваленты кожи.

Медикам удалось восстановить внешность пострадавшей без осложнений и грубых косметических дефектов.

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