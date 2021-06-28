На сегодня в российской столице прогнозируются ливни, грозы и град, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на столичное управление МЧС России.
– По прогнозам специалистов Росгидромета, с 13 часов до конца дня 28 июня в отдельных районах города ожидается сильный ливень, дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду, – отмечается в сообщении.
Водителям рекомендовано снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию, избегать маневров и не парковать свои авто рядом с деревьями. Пешеходам также рекомендовано не укрываться от дождя под деревьями.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве возможен "суперливень", который может принести 70% месячной нормы осадков. Также синоптики указывают на возможные подтопления и шквалистый ветер до двадцати шести метров в секунду.
Фото: pixabay.com
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Москвичей экстренно предупредили о ливнях, грозе и граде
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