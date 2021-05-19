Щербинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима москвича Никиту Енина, который признал вину в убийстве 23-летней стюардессы в гостинице в Новой Москве в позапрошлом году, информирует ТАСС.
Фото: pixabay.com
«Суд признал Енина виновным в совершении убийства и назначил ему девять лет колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.
В ходе прений сторон гособвинение просило для подсудимого 12 лет колонии.
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Москвича приговорили к девяти годам колонии за убийство стюардессы в отеле в Новой Москве
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