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  2. Московский ЦСКА завершит выступление в Лиге Европы выездным поединком против загребского «Динамо»

Московский ЦСКА завершит выступление в Лиге Европы выездным поединком против загребского «Динамо»

Накануне завершился групповой раунд Лиги чемпионов. А сегодня на повестке окажется второй по значимости еврокубок, в рамках которого состоятся 23 матча заключительного тура групповой стадии. Игра между «Вильярреалом» и «Карабахом», которая изначально тоже была запланирована на 10 декабря, перенесена на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в азербайджанском клубе. Возможно, ему засчитают техническое поражение – и встреча вообще не состоится.

Уступив на прошлой неделе «Вольфсбергу» (0:1), ЦСКА утратил шансы на плей-офф ЛЕ, но на прощание он постарается хлопнуть дверью 

Из тех поединков, которые будут сыграны сегодня вечером, для нас наибольший интерес, пожалуй, представляет матч в Загребе между местным «Динамо» и ЦСКА белорусского специалиста Виктора Гончаренко. «Армейцы» лишились шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы по итогам прошлого тура. Но, разумеется, настраиваются на то, чтобы прервать свою безвыигрышную серию в еврокубках, которая тянется с 12 декабря 2019 года, когда была одержана победа над испанским «Эспаньолом» (1:0). 

Загребское «Динамо» уже забронировало за собой первое место в группе. Но и у него мотивация найдется. Хозяева поля постараются установить рекорд на все времена, став первым клубом в истории еврокубков, прошедшим весь групповой этап ЛЧ или ЛЕ без пропущенных голов. Румынская «Стяуа», английский «Мидлсбро» (оба в сезоне-2005/2006) и украинский «Металлист» (2008/2009) завершали аналогичную стадию Кубка УЕФА без единого пропущенного мяча, однако тогда групповой раунд состоял из четырех, а не из шести туров.

Ранее участие в 1/16 финала Лиги Европы себе гарантировали 18 клубов: «Арсенал», «Антверпен», «Байер», «Бенфика», «Брага», «Вильярреал», «Гранада», загребское «Динамо», «Лилль», «Лестер», «Милан», ПСВ, «Рома», «Рейнджерс», «Славия», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм» и «Црвена Звезда». Но оставшиеся шесть путевок все еще в розыгрыше – и претендуют на них сразу 11 команд. Любопытно, что почти все свободные на данный момент билеты в плей-офф будут разыграны исключительно в очных спорах претендентов.

В целом игровая программа вечера выглядит следующим образом:

Группа «A»: «Янг Бойз» – ЧФР, ЦСКА (София) – «Рома».

Группа «B»: «Дандолк» – «Арсенал», «Рапид» (Вена) – «Мольде».

Группа «C»: «Байер» – «Славия» (Прага), «Хапоэль» (Беэр-Шева) – «Ницца».

Группа «D»: «Стандард» – «Бенфика», «Лех» – «Рейнджерс».

Группа «E»: ПСВ – «Омония», ПАОК – «Гранада».

Группа «F»: «Наполи» – «Реал Сосьедад», «Риека» – «Алкмаар».

Группа «G»: «Брага» – «Заря», «Лестер» – АЕК.

Группа «H»: «Селтик» – «Лилль», «Спарта» (Прага) – «Милан».

Группа «I»: «Маккаби» (Тель-Авив) – «Сивасспор».

Группа «J»: «Тоттенхэм» – «Антверпен», «Лудогорец» – ЛАСК.

Группа «K»: «Динамо» (Загреб) – ЦСКА (Москва), «Вольфсберг» – «Фейеноорд».

Группа «L»: «Хоффенхайм» – «Гент», «Слован» (Либерец) – «Црвена Звезда».
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Фото: РЕЙТЕР
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