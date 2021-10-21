Московский «Локомотив» сыграет с «Галатасараем» в третьем туре группового этапа Лиги Европы

Маркус Гисдоль. Фото:

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На старте турнира «железнодорожники» поделили очки с французским «Марселем» (1:1) и уступили итальянскому «Лацио» (0:2), а вот «Галатасарай», наоборот, взял четыре очка из шести возможных, благодаря чему возглавляет турнирную таблицу группы E и может поглядывать на своих оппонентов, в том числе и на «Локомотив», сверху вниз.В отчетном матче немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, недавно сменившего на тренерском мостике серба Марко Николича, ждет еврокубковый дебют в этой должности. И как это обстоятельство повлияет на команду, непонятно. С одной стороны, игроки должны были получить эмоциональный заряд, сопровождающий изменения. Но с другой – футболисты только-только привыкают к требованиям нового главного тренера, и это в какой-то степени может помешать им полностью раскрыть свой потенциал в этой игре.Все расписание на сегодня выглядит так:Группа A: «Спарта» – «Лион», «Рейнджерс» – «Брондбю».Группа B: ПСВ – «Монако», «Штурм» – «Реал Сосьедад».Группа C: «Наполи» – «Легия».Группа D: «Фенербахче» - «Антверпен», «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) – «Олимпиакос».Группа E: «Лацио» – «Марсель», «Локомотив» (Москва) – «Галатасарай».Группа F: «Лудогорец» – «Брага», «Митьюлланд» – «Црвена Звезда».Группа G: «Бетис» – «Байер».Группа H: «Рапид» (Вена) – «Динамо» (Загреб), «Вест Хэм» – «Генк».Победители групп автоматически квалифицируются в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест оспорят право попадания туда в стыковых матчах с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. А команды, которые займут в квартетах третьи позиции, проведут стыковые встречи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала ЛК.