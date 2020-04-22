Московский автосалон отменен из-за пандемии коронавируса

Московский международный автосалон 2020 года не состоится. Он отменен в связи со вспышкой нового коронавируса, который оказал серьезное негативное воздействие на экономическую ситуацию в целом и автопроизводство в частности. Об этом сообщает motor со ссылкой на заявление Российской ассоциации автопроизводителей.





Автосалон должен был пройти с 26 августа по 6 сентября. Среди запланированных премьер числился дебют люксового российского кроссовера Aurus Komendant и рестайлинговой Lada Largus FL.

Московский автосалон проводится раз в два года, по плану следующий должен состояться в 2022 году. Напомним, что предыдущая выставка, прошедшая в 2018 году, не досчиталась в числе участников Audi, Mercedes-Benz, Skoda, Nissan, Porsche, Lexus, Infiniti и Cadillac.

Московский автосалон пополнил список международных автосмотров, отмененных из-за коронавируса. Ранее об отмене объявили автосалоны в Париже, Детройте, Нью-Йорке, Женеве и Пекине.

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