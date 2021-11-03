SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Московские аэропорты вернулись к штатной работе

С вечера 1 ноября в Москве наблюдается сильный туман. Из-за этого была скорректирована работа местных аэропортов. Теперь они работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.


По информации Росавиации, сегодня утром аэропорты вернулись к обычному режиму работы. Самолеты вылетают и приземляются без ограничений.  

"Воздушные гавани Московского авиаузла в среду, 3 ноября, работают в штатном режиме, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений", – сказано в сообщении.

Сильный туман начался в Москве вечером в понедельник. По данным "Яндекс.Расписания", 2 ноября утром более 200 рейсов были задержаны или отменены. Свыше семидесяти самолетов ушли на запасные аэродромы.

По данным синоптиков, сегодня днем туман в столице России рассеется. 

Фото: ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы