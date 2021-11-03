Московские аэропорты вернулись к штатной работе

С вечера 1 ноября в Москве наблюдается сильный туман. Из-за этого была скорректирована работа местных аэропортов. Теперь они работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации Росавиации, сегодня утром аэропорты вернулись к обычному режиму работы. Самолеты вылетают и приземляются без ограничений.
"Воздушные гавани Московского авиаузла в среду, 3 ноября, работают в штатном режиме, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений", – сказано в сообщении.
Сильный туман начался в Москве вечером в понедельник. По данным "Яндекс.Расписания", 2 ноября утром более 200 рейсов были задержаны или отменены. Свыше семидесяти самолетов ушли на запасные аэродромы.
По данным синоптиков, сегодня днем туман в столице России рассеется.
Фото: ТАСС