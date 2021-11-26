Суммы, списанные с карт, выросли в разы: почему так сложно отказать киберворам, рассказали в Ленинском РУВД

Недавно в Ленинское РУВД города Минска обратились отец, мать и сын. Им позвонили сотрудники «правоохранительных органов». Оказалось, что в банке, в котором лежат деньги семьи, орудует мошенник, который маскируется под банковского работника.

– На ваше имя пытаются взять кредит, – сказали на том конце провода. – Чтобы предотвратить несанкционированные действия на вашей карточке, нам нужна ваша помощь. Мы проводим спецоперацию по поимке кредитных мошенников.

Дальше мошенники потребовали установить мобильное приложение для удаленного доступа. Из-за этого преступники узнали коды смс-подтверждений, поступавшие на телефоны жертвам. Узнав эти данные, на том конце провода успешно оформили пару кредитов на всех членов семьи.

Но на этом преступники не остановились. Семью попросили сходить в ближайшие отделения банка и взять кредиты на максимально возможные суммы.



Фото Ленинского РУВД

– Все деньги, взятые в кредит, были сразу же переведены в иностранные банки. Общая сумма похищенного без учета процентов, которые также придется выплачивать по взятым займам, составила около 60 000 рублей, – рассказывает старший оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Ленинского РУВД города Минска Евгений Богдан.

Его коллега старший лейтенант Вадим Пацанков отмечает, что суммы хищений денежных средств могут варьироваться от нескольких десятков рублей и до нескольких десятков тысяч долларов.

– Обычно злоумышленники не утруждают себя охотой за суммами, не превышающими ста рублей.



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По наблюдениям правоохранителей, жертвами мошенников чаще становятся женщины и люди старшего поколения.

– В ходе служебной деятельности довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда граждане не готовы тратить время на обращение в правоохранительные органы в связи с тем, что украденная со счета сумма незначительная. И для них это будет уроком. Также нередки случаи, когда жертвы мошенников стесняются того, что попались на удочку, и не хотят предавать это какой-либо огласке, – говорит Евгений Богдан.

Так как в нашей стране выработан четкий алгоритм работы с киберпреступниками, орудующими здесь, то чаще всего виртуальные воры работают с белорусами из-за границы.

Фото Ленинского РУВД

– Мошенники предпринимают значительные усилия по анонимизации, однако можно с уверенностью говорить о том, что большая часть мошенников находится на территории сопредельных стран, таких как Россия и Украина, – подчеркивает Вадим Пацанков.

К слову, личные данные о нас мошенники покупают в даркнете. Цена сугубо индивидуальна от сделки к сделке и очень сильно зависит от их количества, «свежести» и точности сведений, чем больше персональных данных содержится о человеке, тем, соответственно, дороже цена.

– Выше цена на базы данных, в которых содержатся полные паспортные данные, адреса, телефоны, банковские реквизиты,– перечисляет Евгений Богдан. – Имея большой массив данных мошеннику гораздо проще убедить человека, что он тот, кем на самом деле не является, но и добыть такие сведения весьма сложно.