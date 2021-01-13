Мошенники создают сайты от имени "Белпочты" для хищения денег с банковских карт

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, – рассказали на предприятии.Мошенники действуют на популярных торговых интернет-площадках, где публикуются объявления о купле/продаже чего-либо. Злоумышленник выступает в роли покупателя либо продавца, обсуждать детали с жертвой переходит в мессенджер. Оплатить товар либо получить деньги он предлагает с помощью почты. Человеку отправляется ссылка на фишинговый сайт, на котором ему и предлагается ввести данные своей банковской карты для оплаты покупки. Таким образом происходит списание денежных средств. Также мошенники отправляют на электронные почтовые адреса уведомления об оплате доставки заказанного товара, причем независимо от того, ожидается его поступление или нет.Чтобы вовремя распознать киберпреступников и не пострадать от их действий, "Белпочта" рекомендует обращать внимание на мелочи. Например, код страны и мобильного оператора в номере мобильного телефона не соответствует региону проживания, доменное имя открытого по ссылке сайта в адресной строке не соответствует официальному сайту предприятия. Должно насторожить, если предлагается только один способ оплаты и доставки товара, причем только с помощью определенной ссылки.– отметили в "Белпочте".