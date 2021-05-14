Мощный взрыв прогремел в мечети в Афганистане

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epa.eu

Инцидент произошел сегодня в районе Шакардара в провинции Кабул. Взрыв прогремел во время молитвы.По предварительной информации, взрывное устройство было заложено внутри мечети Хаджи Бахши. По меньшей мере 12 человек погибло, 20 пострадало. Среди погибших оказался и имам мечети.По данным РИА Новости, ранее талибы объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания месяца поста Рамадан. Они запретили своим боевикам вторгаться на территорию под контролем правительства и кому-либо заходить на их территории. Глава Афганистана Ашраф Гани выступил с аналогичным обращением к силовикам страны. Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году прошел с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступил праздник разговения Ид-аль-Фитр, известный как Ураза-байрам, который отмечается в течение трех дней.