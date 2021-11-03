Мощный взрыв прогремел в афганском городе Джелалабаде

Мощный взрыв прогремел 3 ноября в Джелалабаде – административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает ТАСС.
По данным местного агентства Asvaka, вблизи мечети Шабархан-Ага был подорван транспорт членов движения "Талибан". В данный момент идет перестрелка между талибами и, вероятно, боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".
Иные подробности происшествия в настоящий момент не сообщаются.