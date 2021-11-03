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Мощный взрыв прогремел в афганском городе Джелалабаде

Мощный взрыв прогремел 3 ноября в Джелалабаде – административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает ТАСС.


По данным местного агентства Asvaka, вблизи мечети Шабархан-Ага был подорван транспорт членов движения "Талибан". В данный момент идет перестрелка между талибами и, вероятно, боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".

Иные подробности происшествия в настоящий момент не сообщаются.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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