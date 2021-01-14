В результате взрыва на объекте поставщика автокомпонентов TWC, располагающегося на территории специальной таможенной зоны в городе Тяньцзинь на севере КНР, погиб один человек, еще семь пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По его информации, ЧП случилось примерно в 12:50 по пекинскому времени. Все пострадавшие направлены в больницу.
Спасатели сообщают, что под образовавшимися завалами пострадавших нет.
Причина взрыва устанавливается, ведется следствие.
Фото: pixabay.com
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Мощный взрыв прогремел на заводе автозапчастей в Китае
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