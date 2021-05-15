По меньшей мере 12 человек погибли в результате двух торнадо в китайских городах Ухань и Сучжоу. Более 420 пострадали, сообщает газета Global Times.
Фото: globaltimes.cn
По данным издания, инцидент произошел 14 мая около 19:00 в поселке Шэнцзэ городского округа Сучжоу. Обрушившийся торнадо унес жизни четырех человек, 149 получили легкие ранения. Кроме того, 14 мая еще один торнадо прошел через два района Уханя. В результате чего восемь человек погибли и 280 получили ранения.
Отмечается, что из-за торнадо 85 домов были полностью разрушены, еще 400 повреждены.
В Международном аэропорту Ухань Тяньхэ из-за плохих погодных условий отменены 123 рейса.
Национальный метеорологический центр выпустил предупреждение, что проливные дожди и сильный ветер будут продолжаться во многих частях страны до воскресенья.
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Мощный торнадо в Китае унес жизни 12 человек
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