Мощный торнадо в Китае унес жизни 12 человек

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globaltimes.cn

По данным издания, инцидент произошел 14 мая около 19:00 в поселке Шэнцзэ городского округа Сучжоу. Обрушившийся торнадо унес жизни четырех человек, 149 получили легкие ранения. Кроме того, 14 мая еще один торнадо прошел через два района Уханя. В результате чего восемь человек погибли и 280 получили ранения.Отмечается, что из-за торнадо 85 домов были полностью разрушены, еще 400 повреждены.В Международном аэропорту Ухань Тяньхэ из-за плохих погодных условий отменены 123 рейса.Национальный метеорологический центр выпустил предупреждение, что проливные дожди и сильный ветер будут продолжаться во многих частях страны до воскресенья.