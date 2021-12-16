Мощный тайфун "Рай" обрушился на юго-восток Филиппин

По данным синоптиков, шторм движется в северо-западном направлении. Порывы ветра достигают 230 километров в час. На его пути находятся порядка 10 тыс. населенных пунктов, сообщили официальные представители службы реагирования на стихийные бедствия.В близлежащих провинциях страны объявлено штормовое предупреждение. Береговая охрана запретила грузовым и пассажирским судам выходить в море. Кроме того, отменено несколько десятков авиарейсов, школы и госучреждения не работают.Согласно информации "Синьхуа", тайфун "Рай" (15-й тропический циклон, который обрушится на страну в текущем году), по прогнозам, достигнет берега днем или вечером 16 декабря. Шторм, вероятно, усилится до выхода на сушу.