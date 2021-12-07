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  2. «Мощная вещь». Трамп анонсировал мемуары о своей работе президентом США

«Мощная вещь». Трамп анонсировал мемуары о своей работе президентом США

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что пишет мемуары о своем пребывании на посту главы государства. Об этом информирует РИА Новости.


«Я пишу их. Вот увидите – это очень мощная вещь», – так Трамп в интервью ответил на вопрос о намерении опубликовать мемуары, как делают многие американские президенты после ухода с поста. 

Политик заявил, что книгой уже заинтересовались многие издательства. Впрочем, пока нет информации о том, когда творение Трампа будет опубликовано.

Отметим, что это далеко не первый писательский опыт бывшего главы Белого дома: за свою жизнь Трамп выпустил более десяти книг. В их числе – «Искусство заключать сделки» и «Как стать богатым».
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Фото: РЕЙТЕР
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