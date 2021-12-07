«Мощная вещь». Трамп анонсировал мемуары о своей работе президентом США

– так Трамп в интервью ответил на вопрос о намерении опубликовать мемуары, как делают многие американские президенты после ухода с поста.Политик заявил, что книгой уже заинтересовались многие издательства. Впрочем, пока нет информации о том, когда творение Трампа будет опубликовано.Отметим, что это далеко не первый писательский опыт бывшего главы Белого дома: за свою жизнь Трамп выпустил более десяти книг. В их числе – «Искусство заключать сделки» и «Как стать богатым».