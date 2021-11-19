Мощь российской артиллерии будет усилена новейшими САУ "Коалиция-СВ"

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

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Он отметил, что в ходе проводимых испытаний подтверждаются высокие тактико-технические характеристики. В войска эти уникальные самоходные артиллерийские орудия поступят в установленные сроки.Также в материале, посвященном профессиональному празднику "бога войны", отмечается, что ведется работа над новыми высокоточными боеприпасами, в том числе действующими по принципу "выстрелил и забыл".В войска также продолжают поступать прошедшие модернизацию самоходки 2С19М2 "Мста-С". У них повышена скорострельность, появился режим "шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных одним орудием под разными углами, обрушиваются на цель в одно и то же время. В результате достигаемая плотность огня гарантирует уничтожение противника.Эти самоходки интегрированы в подсистемы управляющей ракетными войсками и артиллерией единой системы тактического звена.Противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП", имеющие всепогодное применение, позволяют бороться со всеми современными танками противника.Отечественные реактивные системы залпового огня, такие как 300-мм "Торнадо-С" и 122-мм "Торнадо-Г", обладают повышенным могуществом реактивных снарядов, высокой скорострельностью, увеличенной дальностью и мобильностью.Находящиеся на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" вообще не имеют аналогов в мире.