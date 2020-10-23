Мосгорсуд изменил приговор Ефремову

, – зачитала текст решения судья.В частности, суд отказался признать потерпевшей гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирину Стерхову и лизинговую компанию, автомобиль которой оказался разбит в результате аварии.Сообщается, что Михаил Ефремов спокойно воспринял решение Московского городского суда и молчаливо выслушал приговор.При этом защитник актера Роман Филиппов отметил, что его подзащитный недоволен решением, которое вынес Московский городской суд., – сказал адвокат. По его мнению, если бы Ефремов сразу выплатил компенсацию и признал свою вину в ДТП, то мог бы рассчитывать на условный срок.Дожидаться вступления приговора в силу актер будет в СИЗО-5 "Водник".