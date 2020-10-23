Московский городской суд снизил срок наказания Михаилу Ефремову, который ранее был осужден за совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, с восьми до семи с половиной лет, сообщает ТАСС.
© Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС
"Судебная коллегия oтменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев. В oстальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения", – зачитала текст решения судья.
В частности, суд отказался признать потерпевшей гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирину Стерхову и лизинговую компанию, автомобиль которой оказался разбит в результате аварии.
Сообщается, что Михаил Ефремов спокойно воспринял решение Московского городского суда и молчаливо выслушал приговор.
При этом защитник актера Роман Филиппов отметил, что его подзащитный недоволен решением, которое вынес Московский городской суд. "Если бы хотя бы снизили на три года и дали колонию-поселение, его бы это устроило", – сказал адвокат. По его мнению, если бы Ефремов сразу выплатил компенсацию и признал свою вину в ДТП, то мог бы рассчитывать на условный срок.
Дожидаться вступления приговора в силу актер будет в СИЗО-5 "Водник".
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Мосгорсуд изменил приговор Ефремову
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