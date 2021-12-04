Морозы участили обращение беженцев за помощью к медикам, которые дежурят на границе

Сегодня еще до обеда в медпункте при ТЛЦ получили помощь и консультацию больше 30 человек.

- Ситуация контролируемая, - поделились врачи. – В основном это сезонные простудные заболевания, кашель, боли в горле, желудке. Здесь же люди получают необходимые лекарства. Общаться помогают волонтеры Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. С травмами из-за гололеда никто не обращался. Если есть необходимость, госпитализируем. В прошлую смену пришлось доставить в больницу с сахарным диабетом, у которого начиналась гангрена и 12-летнего подростка с симптомами энтеровирусной инфекции.

В свою очередь, беженцы благодарят чутких белорусских медиков и волонтеров, которые помогают в трудную минуту.