Морозы до -25 градусов: в Беларуси ожидается похолодание к концу недели

по стране облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабые туман и гололед. На некоторых участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха от 0 до -8 градусов.Воожидается сплошная облачность, возможен снег. Ветер южный, могут наблюдаться порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от -1 до -5 градусов.также стоит ожидать сплошную облачность. Возможен небольшой снег и метель. Ветер юго-восточный. Температура воздуха – от -1 до -7 градусов.станет заметно холоднее. Вместе со сплошной облачностью возможен небольшой снег и метель. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от -7 до -16 градусов.Не ослабнут морозы и к. Наряду со сплошной облачностью и небольшим снегом будет наблюдаться температура от -18 до -24. Ветер – северный.будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от -14 до -23 градусов. Ветер сохранит свое северное направление.возможна переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный. Температура воздуха до -25 градусов.