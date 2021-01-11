До минус 25 градусов ожидается к концу недели в Беларуси. Об этом сообщает pogoda.by.
В понедельник по стране облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабые туман и гололед. На некоторых участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха от 0 до -8 градусов.
Во вторник ожидается сплошная облачность, возможен снег. Ветер южный, могут наблюдаться порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от -1 до -5 градусов.
В среду также стоит ожидать сплошную облачность. Возможен небольшой снег и метель. Ветер юго-восточный. Температура воздуха – от -1 до -7 градусов.
В четверг станет заметно холоднее. Вместе со сплошной облачностью возможен небольшой снег и метель. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от -7 до -16 градусов.
Не ослабнут морозы и к пятнице. Наряду со сплошной облачностью и небольшим снегом будет наблюдаться температура от -18 до -24. Ветер – северный.
В субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от -14 до -23 градусов. Ветер сохранит свое северное направление.
В воскресенье возможна переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный. Температура воздуха до -25 градусов.
Опубликовано:
1558
Морозы до -25 градусов: в Беларуси ожидается похолодание к концу недели
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК