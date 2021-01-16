В связи с погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ УВД Миноблисполкома.
Фото из архива БЕЛТА
В стране в ближайшие сутки сохранится морозная погода. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. ГАИ настоятельно рекомендует водителям учитывать данную информацию и обращает внимание автовладельцев на трудности в эксплуатации дизельных транспортных средств в условиях сильного мороза и риск отказа двигателя в пути.
- Рекомендуем в такую погоду по возможности отложить поездки. Если же в дороге возникла неисправность и вы не можете ее устранить - ближайший наряд дорожно-патрульной службы ГАИ поможет вам (GSM 102), – отметили в пресс-службе.
При передвижении выбирайте безопасную скорость, дистанцию впереди идущего транспорта и боковой интервал. Старайтесь избегать резких торможений и по возможности не совершайте обгон. Особенно будьте предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог. В темное время суток в населенных пунктах при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам помните, что в любой момент на дороге может оказаться пешеход и необходимо своевременно отреагировать.
Сотрудники ГАИ также предупреждают, что пешеходам не стоит рисковать своей жизнью, переходя дорогу в неустановленном месте.
- Обязательно посмотрите по сторонам, убедитесь, что водители уступают вам дорогу. В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, - дополнили в пресс-службе.
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"Мороз и гололедица": ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге
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