"Мороз и гололедица": ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге

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В стране в ближайшие сутки сохранится морозная погода. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. ГАИ настоятельно рекомендует водителям учитывать данную информацию и обращает внимание автовладельцев на трудности в эксплуатации дизельных транспортных средств в условиях сильного мороза и риск отказа двигателя в пути.– отметили в пресс-службе.При передвижении выбирайте безопасную скорость, дистанцию впереди идущего транспорта и боковой интервал. Старайтесь избегать резких торможений и по возможности не совершайте обгон. Особенно будьте предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог. В темное время суток в населенных пунктах при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам помните, что в любой момент на дороге может оказаться пешеход и необходимо своевременно отреагировать.Сотрудники ГАИ также предупреждают, что пешеходам не стоит рисковать своей жизнью, переходя дорогу в неустановленном месте., - дополнили в пресс-службе.