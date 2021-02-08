Мороз гонке не помеха. В Минской области прошли соревнования по зимнему мотоциклетному кроссу

Несмотря на экстремальный мороз, в состязаниях приняли участие не только смелые взрослые гонщики, но и отважные юниоры, которые даже в сложные погодные условия смогли показать неплохие результаты. Например, шестикратный чемпион Беларуси из 6-го «А» класса Женя Миронов первым местом в классе 85 см3 на соревнованиях доказал право стать мастером спорта. А принявший впервые участие в соревнованиях 8-летний Адриан Доморад смог сразу взойти на вторую ступень пьедестала, завоевав свою первую серебряную медаль в классе 50 см3.Среди самых юных мотоэкстремалов 1-е место в классе 50 см3 досталось Мише Давидовичу, а 3-е – Бею Александру. Что же касается мотогонок класса 65 см3, то абсолютной чемпионкой стала девочка – Эльвира Давидович.У взрослых в самом массовом заезде класса «Open» 1-е место занял Артем Кунцевич, 2-е досталось Дмитрию Соваськову, а на 3-й ступени оказался Коваленко Артем. У юниоров в классе «Open» 85 см3 победителями оказались Артем Сазановец, Кирилл Кадоркин и Антон Черноушко.