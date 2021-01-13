Моргенштерн вновь попал в эпицентр скандала: на этот раз его обвинили в плагиате

Во вторник, 12 января, в Кировский районный суд Уфы направили исковое заявление рэперу Моргенштерну о защите нарушенных интеллектуальных прав правообладателя, передает РБК со ссылкой на начальника общего отдела суда Анжеллу Сафиуллину.
– Истец обратился в суд с требованием признать незаконным использование рэпером в своей деятельности музыкального произведения, автором которого является истец», – рассказали в суде.
В настоящий момент неизвестно, о каком конкретно произведении идет речь.
Как рассказал адвокат Тимур Валиуллин, в последнее время подобные иски к артистам России встречаются часто.
– Они в основном подаются ради пиара к известным исполнителям, поэтому зачастую остаются без удовлетворения. Суд назначит экспертизу, специалисты установят, есть ли схожесть в композициях, и по временному отрезку установят, кто раньше создал произведение, – добавил Валиуллин.
Фото: morgen_shtern
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