Популярный рэпер Моргенштерн, настоящее имя которого Алишер Валеев, назвал размер своего месячного заработка, пишет Lenta.ru.
По словам рэпера, основной доход исполнитель получает от музыки, рекламы, концертов. Так, например, на стриминге Моргенштерн зарабатывает около пяти миллионов рублей, за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более двух миллионов рублей, в клипе – от пяти миллионов рублей.
Рэпер также сообщил, что он является очень дорогим лицом, поскольку на данный момент у исполнителя много рекламных контрактов.
В июле рэпер также рассказывал, что за один концерт зарабатывает около 500 тысяч рублей. Публикация рекламной сторис в Instagram обходится более чем в 500 тысяч рублей, стоимость фотопоста колеблется от 600 до 800 тысяч, а видеопост стоит 1,2 миллиона рублей.
Фото из аккаунта исполнителя в Instagram
Опубликовано:
1194
Моргенштерн рассказал, сколько зарабатывает в месяц
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются