Моргенштерн рассказал, сколько зарабатывает в месяц

По словам рэпера, основной доход исполнитель получает от музыки, рекламы, концертов. Так, например, на стриминге Моргенштерн зарабатывает около пяти миллионов рублей, за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более двух миллионов рублей, в клипе – от пяти миллионов рублей.Рэпер также сообщил, что он является очень дорогим лицом, поскольку на данный момент у исполнителя много рекламных контрактов.В июле рэпер также рассказывал, что за один концерт зарабатывает около 500 тысяч рублей. Публикация рекламной сторис в Instagram обходится более чем в 500 тысяч рублей, стоимость фотопоста колеблется от 600 до 800 тысяч, а видеопост стоит 1,2 миллиона рублей.Фото из аккаунта исполнителя в Instagram