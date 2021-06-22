Моргенштерн рассказал, почему не живет вместе со своей будущей женой

Уже три года Моргенштерн в отношениях с блогером Диларой Зинатуллиной. Пара уже не раз прекращала встречаться, но потом влюбленные вновь сходились, понимая, что им суждено быть вместе. Алишер очень тепло и с заботой относится к своей девушке.
Но многих волновал вопрос, почему музыкант не приглашает избранницу жить в свой новый дом.
– Мне сложно осознавать, что кто-то рядом есть. Я чувствую, будто у меня ограничена свобода. Я не могу при другом человеке раскрыться, бегать по дому, танцевать, петь, – поделился знаменитость.
Но при этом артист допускает, что они с Диларой будут жить под одной крышей. Моргенштерн добавил, что приобрел новое жилье, где хватит места всем.
Напомним, недавно Дилара сделала своему парню предложение руки и сердца. Музыкант ответил "да".
Фото: instagram.com/morgen_shtern/?hl=ru