Популярный российский рэпер попал в программу «Давай поженимся». Певца в своем Instagram запечатлела ведущая шоу Лариса Гузеева.
Скриншот видео
На видео артист стоит на сцене программы в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Он танцует, поправляет прическу и общается с артисткой, выступающей рядом.
Пока неизвестно, в роли кого Моргенштерн участвует в съемках, однако Гузеева рассказала, что сейчас телепередача готовится к новогодним сериям.
Напомним, шоу «Давай поженимся» транслируется на "Первом канале".
Опубликовано:
2258
Моргенштерн пришел на «Давай поженимся»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter