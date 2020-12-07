Моргенштерн пришел на «Давай поженимся»

Скриншот видео

На видео артист стоит на сцене программы в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Он танцует, поправляет прическу и общается с артисткой, выступающей рядом.Пока неизвестно, в роли кого Моргенштерн участвует в съемках, однако Гузеева рассказала, что сейчас телепередача готовится к новогодним сериям.Напомним, шоу «Давай поженимся» транслируется на "Первом канале".