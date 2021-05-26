Море любви и сплошная романтика: каким знакам зодиака лето принесет счастье в личной жизни

Для кого-то лето будет временем отпусков и путешествий, кто-то окунется с головой в работу, а кого-то лето накроет волной нежных и трепетных чувств. Представителям каких знаков зодиака лето принесет любовь? Ищите себя в списке счастливчиков.

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Близнецы



Близнецам стоит распахнуть по шире свои объятия – настоящая любовь мчится к ним навстречу. Представители этого знака зодиака уже в начале лета обязательно встретят свою вторую половинку. Будущие отношения, как уверяют звезды, начнутся стремительно и, возможно, не совсем обычно, будут развиваться быстро и будут полны романтики. Говорить о перспективах такого союза звезды не берутся, поэтому Близнецам стоит просто наслаждаться приятными моментами жизни и полагаться на свою интуицию.

Рак

Раки в начале лета будут в центре внимания у противоположного пола. Останется только сделать выбор. Отношения могут завязаться как с новым знакомы, так и с тем, с кем уже давно сложились приятельские отношения. Ясно одно – скучать в одиночестве летом Ракам точно не придется. Единственное, о чем предупреждают звезды представителей этого знака зодиака – не пытайтесь поймать двух зайцев одновременно. Прислушайтесь к себе и сделайте окончательный выбор.

Скорпион

Стоит готовиться к переменам в личной жизни и Скорпионам. Звезды предрекают в начале лета судьбоносную встречу для представителей данного знака. Нужный человек появится в жизни Скорпионов неожиданно. Появление нового человека, который займет часть их жизни, расшевелит скупых на эмоции и чувства Скорпионов, подарит массу ярких впечатлений и приятный мгновений. Звезды уверены, что новые отношения вполне могут перерасти в семейную жизнь.

Козерог

Любовь не пройдет мимо Козерогов этим летом, хотя времени на романтику у них будет не так много. Чувства могут вспыхнуть с первого взгляда и развиться настольно стремительно, что размеренная и сложившаяся жизнь Козерогов даже сильно и не изменится, все будет как будто так и было всегда. В одном звезды уверены точно – Козерогам нужно больше времени уделять себе и почаще выходить из дома, хотя бы в ближайший сквер, чтобы лето не прошло мимо.