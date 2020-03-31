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  2. Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы предлагается ввести в Беларуси

Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы предлагается ввести в Беларуси

В Беларуси подготовлен проект указа, который предусматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Об этом информировали в пресс-службе Государственного комитета по имуществу, пишет БЕЛТА.

Документ разработан Госкомимуществом с целью поддержать субъекты предпринимательства, чья деятельность наиболее подвержена неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации (туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и др.).

Нормы указа будут касаться арендаторов (ссудополучателей) недвижимого имущества, которое находится в госсобственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси и (или) ее административно-территориальных единиц.

Например, проектом указа предусматривается предоставление по заявлению арендатора до 30 сентября 2020 года отсрочки по арендной плате за пользование недвижимым имуществом (возмещению расходов, связанных с его содержанием и эксплуатацией).

Арендодателям (ссудодателям) недвижимого имущества при предоставлении арендаторам такой отсрочки также предлагается установить отсрочку по арендной плате за землю, налогу на землю и на недвижимость с рассрочкой до 31 декабря 2020 года.

Мораторий на повышение базовой арендной величины и арендной платы проектом указа предусматривается на срок до 30 сентября 2020 года.

Более того, государственным юридическим лицам предлагается дать право предоставлять покупателям, осуществляющим такие "уязвимые" виды деятельности, а также оказывающим бытовые услуги населению, до 30 сентября 2020 года отсрочку по оплате госимущества, проданного с рассрочкой.

Отсрочка предоставляется покупателю на срок, указанный в его заявлении. Погашение покупателем суммы отсрочки проводится каждый месяц равными долями с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой предлагается не начислять.

"Проект указа согласован со всеми заинтересованными. При его разработке во внимание были приняты соответствующие обращения предпринимательских структур, в том числе коллективные", — отметили в пресс-службе.

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