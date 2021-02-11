Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Монтажник из Бреста Котелюк: мы хотим, чтобы в стране был порядок

Монтажник из Бреста Котелюк: мы хотим, чтобы в стране был порядок

Такое мнение по итогам первого дня VI Всебелорусского народного собрания высказал монтажник строительных конструкций брестского ОАО "Мостострой" Владимир Котелюк:

– Запомнилось прежде всего выступление Президента – оно очень позитивное. Мы одобряем его позицию, что республика должна быть президентской. Мы тоже хотим, чтобы в стране был порядок, чтобы не было манифестаций. Мы – за спокойствие и за процветание родной страны.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Президент Турции получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Мнение: пришло время активнее внедрять информационные технологии в сферу производства
Председатель Белорусского союза женщин: необходимо ужесточить законодательство для призывающих к экстремизму
Эксперт: необходимо поднимать престиж социальной работы
Студент БГУ: образование не должно быть оторвано от производства
Делегат ВНС: мы услышали слово настоящего национального лидера
Воскресенский: Президент озвучил дорожную карту конституционного реформирования
Шимбалева: культура Беларуси – символ узнаваемости страны в мире
Мнение о докладе Президента на ВНС: все, о чем говорил Глава государства, было выстрадано не только им
Делегат: солдаты Победы гордились бы, что Беларусь не удалось расшатать
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартышки и очки
Монтажник из Бреста Котелюк: мы хотим, чтобы в стране был порядок
Митрополит Вениамин: белорусское общество сегодня стоит на перепутье
Делегат из Лиозно Горюнова: нам теперь ничего не страшно
Камай: следует подумать над установлением государственного праздника – Дня партизана и подпольщика
Замначальника Генштаба Вооруженных Сил: необходимо пересмотреть Концепцию национальной безопасности
Первый заместитель председателя Жабинковского райисполкома: аграрный сектор – один из важнейших
Макарук: большинству стран не удалось повторить опыт Кремниевой долины
Студент о работе в первый день ВНС: узнал все, что хотелось
Директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»: необходимо активнее осваивать китайский рынок
Эксперт: Одним из приоритетов развития на пятилетку должно стать повышение эффективности государственного управления
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
Замначальника Генштаба Вооруженных Сил: коллективная оборона в качестве стратегического ориентира требует закрепления в Конституции
Макей: в современном мире не все измеряется торговым сальдо
Макей: Беларуси необходима сильная власть в стране
Тертель: Беларусь – одна из немногих стран, которая выстояла в условиях реализации самого жесткого сценария
Макей: в современном глобализированном мире нейтралитета, в его классическом понимании, уже не существует
Мурашко: здоровый человек – это генератор новых идей и свершений
Эксперт о ВНС: Беларусью уделяется огромное внимание как модернизации ныне действующих отраслей, так и формированию новых
Козлова: белорусская молодежь – двигатель всего нового и прогрессивного
Сушко: БелАЗ и другие стратегические предприятия должны оставаться в собственности государства
Макей: наша геополитическая дилемма никуда не исчезнет
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Imagine
Аналитик БИСИ Екатерина Речиц – о новом статусе Всебелорусского народного собрания
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Эксперт отмечает социальную направленность Программы развития на пятилетку
Мнение: в стране сделано все, чтобы человек имел возможность работать
Глава фермерского хозяйства: в органическом земледелии важно развивать меры стимулирования
Делегат ВНС: необходимо создавать инвестиционные фонды для обновления основных средств стройорганизаций
Эксперт Макаренко: главное для меня – повышение внимания к поддержке бизнеса
Фотофакт. В кулуарах VI Всебелорусского народного собрания
Иванкович: автозаводцы не поддались протестным призывам и сохранили темп производства
Эксперт о ВНС: страна в центре континента – всегда пристальное внимание соседей и крупных игроков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Эксперт: для промышленности Витебской области важна интеграция с Россией
Малашко: более 90% участников ВНС имеют высшее образование
Перспективы привлечения израильских компаний в индустриальный парк «Великий камень» обсудил посол Беларуси в МИД Израиля
Авторы
СКАНИРУЙТЕ