Монтажник из Бреста Котелюк: мы хотим, чтобы в стране был порядок

Такое мнение по итогам первого дня VI Всебелорусского народного собрания высказал монтажник строительных конструкций брестского ОАО "Мостострой" Владимир Котелюк:



– Запомнилось прежде всего выступление Президента – оно очень позитивное. Мы одобряем его позицию, что республика должна быть президентской. Мы тоже хотим, чтобы в стране был порядок, чтобы не было манифестаций. Мы – за спокойствие и за процветание родной страны.