Монтаж оборудования начинается в новом инкубаторе совхоза-комбината «Заря» Мозырского района

Современный цех планируется запустить в марте 2022 года. Он не только позволит предприятию получать собственных суточных цыплят под текущую потребность, но и поспособствует увеличению производства мяса бройлеров с нынешних 2,5 тысячи тонн в год до 4 тысяч.

Как рассказал член Совета Республики, директор совхоза-комбината «Заря» Олег Слинько, здесь заранее посчитали затраты. Когда завозишь суточных цыплят, себестоимость мяса в итоге оказывается дороже, чем при производстве собственных. Решили идти по второму направлению. Сначала построили и запустили ферму для выращивания родительского стада птицы бройлера. Ее мощность – 5 миллионов инкубационных яиц в год. Такого количества предприятию пока не надо. Поэтому излишки продают другим птицефабрикам Беларуси и России.

Но цыпленка из яйца надо еще получить. Купили бывшее в употреблении оборудование на птицефабрике в Калинковичском районе, которая не работала несколько лет. Специалисты восстановили, и теперь с его помощью получают цыплят. Но оно обеспечивает только текущую потребность.

Сейчас проектируются еще два птичника, которые построят за следующий год. А в 2023-м планируется увеличить производство мяса бройлеров до 4 тысяч тонн. Чтобы это стало реальностью, и нужен новый инкубатор, который должен быть готов раньше, чем птичники.

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