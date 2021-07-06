Знаменитая актриса и модель Моника Беллуччи вместе со своей 16-летней дочерью Девой Кассель стали главными героинями итальянского Vogue. Это первая совместная обложка звездных матери и дочери, чем она запомнилась – рассказываем в нашем материале.
По традиции фешн-издание подготовило сразу две первые полосы. На них Беллуччи и Кассель позирует в изумрудных атласных облегающих платьях от итальянского бренда Dolce & Gabbana. Волосы Моники собраны сзади, а у Девы – заплетены в длинную небрежную косу.
Автором съемки выступил итальянский фотограф Паоло Роверси.
Поклонники в очередной раз восхитились схожестью 16-летней Девы с 56-летней матерью.
Помимо завораживающей фотосессии актриса также дала интервью изданию, где рассказала о своих взаимоотношениях со старшей дочерью.
Напомним, Дева Кассель – дочь Моники Беллуччи от брака с французским актером Венсаном Касселем. Пара развелась спустя 14 лет брака еще в 2013 году. Их 16-летняя наследница уже не первый год развивает свою модельную карьеру. Дева появлялась в рекламных кампаниях таких крупных брендов, как Dolce & Gabbana и Cartier, а осенью прошлого года дебютировала на обложке глянца, поучаствовав в фотосессии для французского Elle.
Фото: vogue.it
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Моника Беллуччи вместе с дочерью появилась на обложке Vogue
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