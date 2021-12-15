МОМ: программа помощи беженцам не ограничивается возвращением на родину

Сегодня в ТЛЦ "Брузги" работают координаторы Международной организации по миграции. Они рассказали о программе, которую предлагают беженцам, попавшим в тяжелое положение и находящимся на белорусско-польской границе.
Поддержка беженцам оказывается до отправления на родину, во время и после. На подготовительном этапе она включает помощь с оформлением документов, виз и всем остальным, что может быть с этим связано. Координаторы МОМ обязуются сопровождать людей вплоть до аэропорта. После возвращения на родину их международные коллеги встречают беженцев и осуществляют трансфер до конечной точки маршрута.
– Программа не ограничивается оказанием помощи по возвращении на родину, – сообщила координатор по вопросам коммуникации МОМ Ольга Борзенкова. – Мы также оказываем небольшую финансовую поддержку, выделяем деньги на карманные расходы на время переезда.
Особо уязвимые семьи могут рассчитывать на финансовую поддержку по возвращении домой, чтобы они могли интегрироваться в общество более успешно. Ее сумма зависит от уязвимости семьи (например, родитель-одиночка, человек с инвалидностью или имеет другие проблемы со здоровьем). Каждый случай рассматривается индивидуально, после чего определяется достаточная сумма, которая покроет базовые потребности до получения стабильной работы. К слову, это не всегда наличные деньги. Иногда МОМ поддерживает бизнес, идеи, помогает с закупкой оборудования.
Программа основана на добровольном решении. Однако есть некоторые страны, куда МОМ не может вернуть людей из-за каких-то конфликтных или иных ситуаций. Поэтому для начала в организации выясняют, может ли человек там находиться, насколько его пребывание будет безопасным.
Как заявила Ольга Борзенкова, на этот момент координаторы оформили уже 118 заявок. Регистрация продолжается.