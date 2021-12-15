SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. МОМ: программа помощи беженцам не ограничивается возвращением на родину

МОМ: программа помощи беженцам не ограничивается возвращением на родину

Сегодня в ТЛЦ "Брузги" работают координаторы Международной организации по миграции. Они рассказали о программе, которую предлагают беженцам, попавшим в тяжелое положение и находящимся на белорусско-польской границе. 


Поддержка беженцам оказывается до отправления на родину, во время и после. На подготовительном этапе она включает помощь с оформлением документов, виз и всем остальным, что может быть с этим связано. Координаторы МОМ обязуются сопровождать людей вплоть до аэропорта. После возвращения на родину их международные коллеги встречают беженцев и осуществляют трансфер до конечной точки маршрута. 

Программа не ограничивается оказанием помощи по возвращении на родину, сообщила координатор по вопросам коммуникации МОМ Ольга Борзенкова. – Мы также оказываем небольшую финансовую поддержку, выделяем деньги на карманные расходы на время переезда. 


Особо уязвимые семьи могут рассчитывать на финансовую поддержку по возвращении домой, чтобы они могли интегрироваться в общество более успешно. Ее сумма зависит от уязвимости семьи (например, родитель-одиночка, человек с инвалидностью или имеет другие проблемы со здоровьем). Каждый случай рассматривается индивидуально, после чего определяется достаточная сумма, которая покроет базовые потребности до получения стабильной работы. К слову, это не всегда наличные деньги. Иногда МОМ поддерживает бизнес, идеи, помогает с закупкой оборудования. 

Программа основана на добровольном решении. Однако есть некоторые страны, куда МОМ не может вернуть людей из-за каких-то конфликтных или иных ситуаций. Поэтому для начала в организации выясняют, может ли человек там находиться, насколько его пребывание будет безопасным. 

Как заявила Ольга Борзенкова, на этот момент координаторы оформили уже 118 заявок. Регистрация продолжается.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы