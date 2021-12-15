МОМ: программа помощи беженцам не ограничивается возвращением на родину

Поддержка беженцам оказывается до отправления на родину, во время и после. На подготовительном этапе она включает помощь с оформлением документов, виз и всем остальным, что может быть с этим связано. Координаторы МОМ обязуются сопровождать людей вплоть до аэропорта. После возвращения на родину их международные коллеги встречают беженцев и осуществляют трансфер до конечной точки маршрута.. –Особо уязвимые семьи могут рассчитывать на финансовую поддержку по возвращении домой, чтобы они могли интегрироваться в общество более успешно. Ее сумма зависит от уязвимости семьи (например, родитель-одиночка, человек с инвалидностью или имеет другие проблемы со здоровьем). Каждый случай рассматривается индивидуально, после чего определяется достаточная сумма, которая покроет базовые потребности до получения стабильной работы. К слову, это не всегда наличные деньги. Иногда МОМ поддерживает бизнес, идеи, помогает с закупкой оборудования.Программа основана на добровольном решении. Однако есть некоторые страны, куда МОМ не может вернуть людей из-за каких-то конфликтных или иных ситуаций. Поэтому для начала в организации выясняют, может ли человек там находиться, насколько его пребывание будет безопасным.Как заявила Ольга Борзенкова, на этот момент координаторы оформили уже 118 заявок. Регистрация продолжается.