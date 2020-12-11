Правительство предоставит молокозаводам и мясокомбинатам субсидии, которыми предприятия воспользуются для уплаты части процентов по кредитам. Соответствующее постановление Совета Министров от 9 декабря 2020 года № 715 официально размещено в пятницу, 11 декабря, на Национальном правовом интернет-портале, передает БЕЛТА.
Конкретно субсидии предусмотрены на текущую деятельность восьми предприятиям – Верхнедвинскому маслосырзаводу, Витебскому мясокомбинату, Глубокскому молочно-консервному комбинату, ОАО "Молоко", Оршанскому мясоконсервному комбинату, Полоцкому молочному комбинату, Поставскому молочному заводу, Глубокскому мясокомбинату.
Субсидии выделяются из средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные вопросы в области сельского хозяйства.
По кредитам в белорусских рублях субсидии рассчитываются в размере 30% ставки рефинансирования Национального банка, по кредитам в иностранной валюте предусмотрены в размере 30% ставки по кредиту, однако не более 2,5% годовых с уплатой субсидий в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует на отношения, возникшие с 27 февраля текущего года.
Опубликовано:
769
Молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии на уплату части процентов по кредитам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК