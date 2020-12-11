Молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии на уплату части процентов по кредитам

Конкретно субсидии предусмотрены на текущую деятельность восьми предприятиям – Верхнедвинскому маслосырзаводу, Витебскому мясокомбинату, Глубокскому молочно-консервному комбинату, ОАО "Молоко", Оршанскому мясоконсервному комбинату, Полоцкому молочному комбинату, Поставскому молочному заводу, Глубокскому мясокомбинату.Субсидии выделяются из средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные вопросы в области сельского хозяйства.По кредитам в белорусских рублях субсидии рассчитываются в размере 30% ставки рефинансирования Национального банка, по кредитам в иностранной валюте предусмотрены в размере 30% ставки по кредиту, однако не более 2,5% годовых с уплатой субсидий в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует на отношения, возникшие с 27 февраля текущего года.