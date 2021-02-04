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Молодым животноводам Витебской области будут начислять допвыплаты с 1 марта

С 1 марта молодым животноводам Витебщины, которые пришли на свое первое место работы в 2020-м, начнут начислять дополнительные BYN 1 тыс. из областного бюджета, сообщает БЕЛТА. 


Об этом на 28-й сессии Витебского облсовета депутатов сообщил заместитель председателя облисполкома Борис Ефремов. 

Уже в апрельскую зарплату молодые ветврачи и зоотехники Витебской области смогут получить дополнительные выплаты из областного бюджета, о которых говорил на недавнем заседании облисполкома глава области Николай Шерстнев. Сегодня на внеочередной сессии областного Совета депутатов приняли проект решения о дополнительной мере социальной поддержки для выпускников сельскохозяйственных вузов и ссузов.

– По нашим подсчетам, сейчас в области на более 130 сельхозпредприятиях, входящих в состав агропромышленных объединений по указу №70, трудятся 88 выпускников 2020 года. На них также распространяется данное решение. За 10 месяцев этого года максимальная общая сумма выплат для них составит около BYN 880 тыс. По предварительным подсчетам, на дополнительную финансовую помощь молодым животноводам Витебщины из областного бюджета будет выделяться около BYN 2,8 млн каждый год, – поделился Борис Ефремов.

Заместитель председателя облисполкома подчеркнул, что проблема с кадрами в сельскохозяйственной отрасли в Витебской области стоит остро. На Витебщине сейчас не хватает более 120 ветврачей и почти 90 зоотехников. 

– Дополнительное финансовое стимулирование, надеемся, привлечет молодежь в животноводство. Мы рассчитываем на интерес молодежи, хотим получить и отдачу от молодых специалистов. Эта мера стимулирования направлена не только на поддержание достойной зарплаты, но и на повышение ответственности и дисциплины работников. При формировании областного бюджета на последующие годы будут заложены средства на выплаты молодым специалистам сельхозпредприятий, чтобы в течение 3 лет они могли получать BYN 1 тыс. дополнительно к своей зарплате, – добавил он. 

Он также рассказал, что перед депутатами райсоветов будет поставлена задача посетить каждого из таких молодых специалистов, ознакомиться с условиями труда и узнать, как ветврачи и зоотехники соблюдают трудовую дисциплину. В среднем на каждый район приходится по 4–5 таких специалистов. Встречи с молодыми кадрами должны пройти в ближайшее время. 

Фото: БЕЛТА
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