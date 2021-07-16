В городе над Двиной продолжаются мероприятия 30-го, юбилейного, фестиваля искусств «Славянский базар». Сегодня вечером на площади Победы зажгутся «Огни народного единства». В молодёжный open-air состоится батл диджеев со всей Беларуси и прозвучат лучшие хиты белорусской и зарубежной эстрады. Не пропустите прямой эфир на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.
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Молодёжный open-air в Витебске «Огни народного единства» - стрим
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