Молодежный координатор волонтеров в лагере беженцев: желающих работать здесь больше, чем надо

Евгений Левшик, один из координаторов работы волонтерских отрядов в ТЛЦ, рассказал о том, как построена работа волонтеров в лагере.
– В Гродненской области функционируют 875 волонтерских отрядов. Они объединяют более 15 тысяч молодых людей. Та ситуация, которую мы сегодня наблюдаем в транспортно-логистическом центре, не оставила равнодушными этих молодых людей. Со всех регионов Гродненской области собираются желающие, которые оказывают здесь различную помощь: в разгрузке гуманитарного груза, сотрудникам Красного Креста в организации питания беженцев, помощь военным в функционировании банного комплекса и др.
По словам Левшика, желающих быть волонтерами в лагере даже больше, чем нужно.
– И сегодня мы говорим о волонтерстве не только как о социально значимом явлении. Это еще и серьезный воспитательный момент. Ребятам, которые побывали здесь, уже не нужно объяснять, насколько ценно то образование, которое они получают бесплатно в нашей стране. Им не нужно объяснять ту важную роль государственности и государства в осуществлении социальной политики, – отметил представитель молодежи.