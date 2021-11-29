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  2. Молодежный координатор волонтеров в лагере беженцев: желающих работать здесь больше, чем надо

Молодежный координатор волонтеров в лагере беженцев: желающих работать здесь больше, чем надо

Евгений Левшик, один из координаторов работы волонтерских отрядов в ТЛЦ, рассказал о том, как построена работа волонтеров в лагере. 


– В Гродненской области функционируют 875 волонтерских отрядов. Они объединяют более 15 тысяч молодых людей. Та ситуация, которую мы сегодня наблюдаем в транспортно-логистическом центре, не оставила равнодушными этих молодых людей. Со всех регионов Гродненской области собираются желающие, которые оказывают здесь различную помощь: в разгрузке гуманитарного груза, сотрудникам Красного Креста в организации питания беженцев, помощь военным в функционировании банного комплекса и др. 

По словам Левшика, желающих быть волонтерами в лагере даже больше, чем нужно.  

– И сегодня мы говорим о волонтерстве не только как о социально значимом явлении. Это еще и серьезный воспитательный момент. Ребятам, которые побывали здесь, уже не нужно объяснять, насколько ценно то образование, которое они получают бесплатно в нашей стране. Им не нужно объяснять ту важную роль государственности и государства в осуществлении социальной политики, – отметил представитель молодежи. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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