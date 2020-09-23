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Молодые водители перевезли более 655 тысяч тонн зерна

Молодые водители перевезли более 655 тыс. т зерна, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.


"243 молодых водителя перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна, 60 – более 2 тыс. т, 12 – свыше 3 тыс. т и двое – более 4 тыс. т. Среди молодых водителей лучшим является Павел Тихонов из ОАО "Амкодор-Шклов", который перевез 4805 т зерна. Всего молодые водители перевезли более 655 тыс. т зерна, – рассказала Александра Луговская. – Кроме того, среди молодежных экипажей определились 316 тысячников, 47 двухтысячников, шесть трехтысячников и два четырехтысячника. В лидерах – молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из СПФ "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат", намолотивший 4311 т зерна". В Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской областях молодежные экипажи и молодые водители уборочную кампанию уже завершили.

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ направят родителям ребят благодарственные письма.

БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь – за урожай". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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