Молодые водители перевезли более 655 тысяч тонн зерна

, – рассказала Александра Луговская.. В Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской областях молодежные экипажи и молодые водители уборочную кампанию уже завершили.На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ направят родителям ребят благодарственные письма.БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь – за урожай". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.